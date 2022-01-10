Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Netflix'in yeni dizisinde oynayacak

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ölmez, 03 Medya'nın Netflix'e çekeceği yeni dizisi Yaratılan'da başrol oynayacak.

NETFLIX DİZİSİNDE ROL ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ölmez'e dizide Çukur'daki başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Erkan Kolçak Köstendil eşlik edecek. Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'i buluşturan dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşacak ve Netflix'te yayınlanacak.

25 Ocak'ta sete çıkacak olan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.

Erkan Kolçak Köstendil

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