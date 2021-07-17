Tan Taşçı, Kariyerinin İlk Harbiye Konserinde Bayrak Dikti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tan Taşçı, Kariyerinin İlk Harbiye Konserinde Bayrak Dikti.

Tan Taşçı, Kariyerinin İlk Harbiye Konserinde Bayrak Dikti.
Bültenler - Haberler | Güncel

Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi'nin İstanbul ayağı için dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi.

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Taşçı, kariyerinin ilk Harbiye konseri öncesi soruları yanıtladı. Biletleri günler öncesinden biten konsere

gösterilen ilgiye çok teşekkür etti. Birbirimizi uzun zamandır bekledik diyen Tan Taşçı, kendi yazdığı söz ve bestelerinden oluşan repertuarı ile Harbiye seyircisinin karşısına çıkmanın sorumluluğuyla çok çalıştıklarını dile getirdi.

Kendi Çizdiği Bayrağı Harbiye'ye Dikti.

"Gülün, Gülmek Devrimci Bir Eylemdir."

Konsere "Asla", "Kalbime Gömüyorum", "Ağla Ağla" ile başlayan Taşçı, 2.5 saat sahnede kaldı. İlk albümünden günümüze bestelediği şarkıların

yeni versiyonlarını seyircisi ile buluşturdu. Şık sahnesi, herkesi kendine hayran bırakan performansı ile İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşatan Taşçı,

Harbiye'nin bu sezon ilk bisini yaptı. Konser sonu alkışlar eşliğinde hit şarkılarından "O'na Söyle" ile sahneye dönen sanatçı, kendi tasarımı olan,

siyah kumaş üzerine çizdiği gülen güneş temalı bayrağı Harbiye'ye dikti."Hayat karşınıza ne şekilde çıkarsa çıksın, doğrularınızdan ve ışığınızdan asla taviz vermeyin. Gülün, gülmek devrimci bir eylemdir." diyerek kendisini ayakta alkışlayan seyircileri ile vedalaştı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen konsere ilgi büyüktü. Sanatçı yoğun istek üzerine Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile

22 Temmuz, 01-02 Ağustos ve 16 Ekim'de tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Tolga Akış Deniz Akkaya Hakan Sabancı
Spor Balotelli Mustafa Er Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tan Taşçı, Kariyerinin İlk Harbiye Konserinde Bayrak Dikti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 21:33:33. #1.16#

title