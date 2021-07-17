Tan Taşçı, Kariyerinin İlk Harbiye Konserinde Bayrak Dikti.

Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi'nin İstanbul ayağı için dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi.

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Taşçı, kariyerinin ilk Harbiye konseri öncesi soruları yanıtladı. Biletleri günler öncesinden biten konsere

gösterilen ilgiye çok teşekkür etti. Birbirimizi uzun zamandır bekledik diyen Tan Taşçı, kendi yazdığı söz ve bestelerinden oluşan repertuarı ile Harbiye seyircisinin karşısına çıkmanın sorumluluğuyla çok çalıştıklarını dile getirdi.

Kendi Çizdiği Bayrağı Harbiye'ye Dikti.

"Gülün, Gülmek Devrimci Bir Eylemdir."

Konsere "Asla", "Kalbime Gömüyorum", "Ağla Ağla" ile başlayan Taşçı, 2.5 saat sahnede kaldı. İlk albümünden günümüze bestelediği şarkıların

yeni versiyonlarını seyircisi ile buluşturdu. Şık sahnesi, herkesi kendine hayran bırakan performansı ile İstanbullular'a unutulmaz bir gece yaşatan Taşçı,

Harbiye'nin bu sezon ilk bisini yaptı. Konser sonu alkışlar eşliğinde hit şarkılarından "O'na Söyle" ile sahneye dönen sanatçı, kendi tasarımı olan,

siyah kumaş üzerine çizdiği gülen güneş temalı bayrağı Harbiye'ye dikti."Hayat karşınıza ne şekilde çıkarsa çıksın, doğrularınızdan ve ışığınızdan asla taviz vermeyin. Gülün, gülmek devrimci bir eylemdir." diyerek kendisini ayakta alkışlayan seyircileri ile vedalaştı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen konsere ilgi büyüktü. Sanatçı yoğun istek üzerine Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile

22 Temmuz, 01-02 Ağustos ve 16 Ekim'de tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak.

Kaynak: Bültenler