Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

12.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:42

Pazartesi gününden bu yana iki ülkenin de kabul etmemesi nedeniyle Yunanistan ve Türkiye sınırındaki tampon bölgede kalan ABD uyruklu bir DEAŞ'lı teröristin durumuyla ilgili, vatandaşı olduğu ülke ABD ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Pazartesi günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen haftaki açıklaması kapsamında, Türk makamlarınca yakalanan "yabancı terörist savaşçıların" ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. ABD uyruklu bir DEAŞ'lı teröristin Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'nden Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'na gönderildiği açıklandı. Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı savaşçı teröristin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi" demişti.

YUNANİSTAN KABUL ETMEMİŞTİ

Ancak sınır dışı edildiği kapının karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler tarafından kabul edilmediği belirtilen DEAŞ'lı, Yunan yetkililer tarafından Türkiye'ye geri gönderildi. Türkiye'nin de kabul etmediği şahsın tampon bölgedeki bekleyişi hâlâ sürüyor.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

BBC Türkçe'nin bir hükümet yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD vatandaşı olan terörist, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildi ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldı. Tampon bölgede kalan ABD'li IŞİD şüphelisinin durumuyla ilgili olarak, ülkesiyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.