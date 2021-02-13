Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı
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Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı

13.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:58
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki katlı bir evin tamirhane olarak kullanılan giriş katında, tamir sırasında motosikletin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki katlı bir evin tamirhane olarak kullanılan giriş katında, tamir sırasında motosikletin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, tamirhane olarak kullanılan oda tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokak'ta bulunan iki katlı evin tamirhane olarak kullanılan alt katında çıktı. Adem İnanlı'nın, giriş kattaki tamirhanesinde tamir ettiği motosiklet, çalıştırılınca bir anda alev aldı. Odada bulunan eşyaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tamirhane olarak kullanılan oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.  


Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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