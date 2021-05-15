Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
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Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş

Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar bayramın 3. gününde mesafeli alışverişe başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar bayramın 3. gününde mesafeli alışverişe başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Pazar Yerleri" konulu genelge gereği tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri pazarların açık olacağına karar verildi. Genelgeyle, saat 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak ve vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Ayrıca, pazarlarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Bu kapsamda Konya'da hazırlıklarını tamamlayan pazarcılar da tam kapanmanın ikinci pazarını açarak alışverişe başladı. Vatandaşlar ise Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Muhacir Pazarı'na gelerek alışverişlerini yaptı. - KONYA

Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş
Tam kısıtlamanın ikinci pazarında mesafeli alışveriş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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