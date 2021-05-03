Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
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Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Salihli Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlığına yönelik her türlü tedbiri aldı. Kısıtlama günlerinde sokakta yaşayan ve beslenme imkanları kısıtlanan can dostları unutmayan Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak can dostlara mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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