Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
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Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasında vicdansız hırsızlar şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri hastalığı ile mücadele eden engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında vicdansız hırsızlar şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri hastalığı ile mücadele eden engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı. Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmayarak tekerlekli sandalye hediye etti.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında vicdansız hırsızlar engelli vatandaşın evinin önünde zincirle bağladığı tekerlekli sandalyesinin zincirlerini keserek çaldı. Şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri ile mücadele eden Recep Kement akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması sonucu hiçbir ihtiyacını karşılayamaz oldu. Maddi gücü olmadığı için akülü tekerlekli sandalye alamayan ve hayata tekerlekli sandalyesi ile tutunmaya çalışan engelli vatandaşı Çekmeköy Belediyesi yalnız bırakmadı. Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz hırsızların hedefi olan engelli vatandaş Recep Kement 'i evinde ziyaret etti. Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti. Evinde Televizyon olmadığını dile getiren vatandaşa Başkan Poyraz bir de televizyon sözü verdi.

"Akülü sandalyeli araba çalındığı için hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Evden çıkamıyorum"

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaş Recep Kement," Akşam saat 20.00 gibi evin önüne çıktım. Arabayı zincirle bağladığım yerde olmadığını gördüm. Şok oldum. Şekerim yükseldi. Etrafa bakındım sonra akülü arabayı bağladığım zincirin kesildiğini gördüm. Akülü tekerlekli sandalyenin çalındığını anladım Karakol tutanağı ile tekrar Belediyeye başvuru yaptım. Tekrar yeni bir araba verdiler. Zaten bu çalınan tekerlekli sandalyeli aracı da belediye vermişti Allah onlardan razı olsun. Neden Benim akülü tekerlekli sandalyemi çaldılar anlamadım. Onların hiçbir işine yaramaz" dedi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar
Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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