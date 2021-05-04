Tam kapanmada adliyeler boş kaldı

İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayları, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle boş kaldı.

İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayları, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle boş kaldı.

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayları boş kaldı. Adliyelerde vatandaş girişleri, E- devlet üzerinden alınan izin belgesi aracılığıyla yapıldı. Belgesi olmayan vatandaşlar ise içeri alınmadı. Her iki adliyede de tutuklu sanıkların yargılandığı davaların görülmesine devam edildi. Mahkemelere müştekiler kabul edilmedi. Tutuksuz yargılama dosyaları ise ileri tarihlere ertelendi. Tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ya da tutuklu bulundukları cezaevinden getirilerek duruşmalara katıldı.

HSK adli hizmetlerin durmayacağını belirtmişti

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun tam kapanmaya ilişkin tavsiye kararında, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin alınabileceği belirtilmişti. HSK ayrıca tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve avukatının SEGBİS üzerinden dinleneceğini, tutukluluk değerlendirmesinde dava açılıp açılmamasının ise hakimin takdirine bırakılacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı