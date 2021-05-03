"Tam kapanma" sessizliği

Atakum sahili Atatürk Bulvarı kontrol noktası Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Atakum sahili

Atatürk Bulvarı kontrol noktası

Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun