"Tam kapanma" sessizliği
Atakum sahili Atatürk Bulvarı kontrol noktası Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Atakum sahili
Atatürk Bulvarı kontrol noktası
Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun