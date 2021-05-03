"Tam kapanma" sessizliği
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"Tam kapanma" sessizliği

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Atakum sahili Atatürk Bulvarı kontrol noktası Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Atakum sahili

Atatürk Bulvarı kontrol noktası

Saathane Meydanı SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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