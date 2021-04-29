"Tam kapanma" öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik
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"Tam kapanma" öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Eminönü Mısır Çarşısı'ndan görüntüler Semt pazarından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik gözlendi.

Eminönü Mısır Çarşısı'ndan görüntüler

Semt pazarından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik gözlendi.

'Tam kapanma' öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik
'Tam kapanma' öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik
'Tam kapanma' öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik
'Tam kapanma' öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
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