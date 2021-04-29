"Tam kapanma" öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik
Eminönü Mısır Çarşısı'ndan görüntüler Semt pazarından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik gözlendi.
Eminönü Mısır Çarşısı'ndan görüntüler
Semt pazarından görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi Mısır Çarşısı ve Semt pazarlarında hareketlilik gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu