Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman?
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Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman?

Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman? sorusu oldu. Peki, tam kapanma ne zaman? Tam kapanma saatleri ne zaman olacak? Spor salonları kapalı mı açık mı?

Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman?

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

TAM KAPANMA GÜNLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"29 Nisan Perşembe akşamı 19:00 'dan 17 Mayıs sabah 05:00 'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

dedi.

Buna göre tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olup 17 Mayıs'ta sona erecektir.

Tam kapanma günleri şu şekilde:

  • 29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)
  • 30 Nisan
  • 1 Mayıs
  • 2 Mayıs
  • 3 Mayıs
  • 4 Mayıs
  • 5 Mayıs
  • 6 Mayıs
  • 7 Mayıs
  • 8 Mayıs
  • 9 Mayıs
  • 10 Mayıs
  • 11 Mayıs
  • 12 Mayıs
  • 13 Mayıs
  • 14 Mayıs
  • 15 Mayıs
  • 16 Mayıs
  • 17 Mayıs (saat 05:00 'a kadar.)
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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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