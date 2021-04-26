Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman?

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Tam kapanma günleri belli oldu mu? Tam kapanma saatleri ne zaman? sorusu oldu. Peki, tam kapanma ne zaman? Tam kapanma saatleri ne zaman olacak? Spor salonları kapalı mı açık mı?