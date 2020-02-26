'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
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'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor

Türkiye'nin ilk espor temalı komedi dizisi "Tam Kafadan", YouTube'dan beyazperdeye transfer oluyor! Başta Ali Biçim ve Mesut Can Tomay olmak üzere ünlü YouTuber'ların rol aldığı "Tam Kafadan Karavana" adlı eğlenceli yapım, 27 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41
'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor

Ünlü YouTuberlar oynuyor

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bros Film'den ile Oğuz Öztürk'ün üstlendiği "Tam Kafadan Karavana" filminin kadrosunda son dönemdeki ünlü YouTuberlardan ve Mesutcan Tomay da yer alıyor. Filmde ayrıca Efekan Can, Burak Güneş, Serkan Dağlı, Burcu Karakaya, Cemre Solmaz, Nedim Suri, Aleyna Eroğlu, Sali Alkan, Mehmet Pamukcu, Melis Sabah, Elif Yılmaz, Zümre Ertürk, Bilal Yılmaz, Umut Şahin, Şevki Özcan ve Ensar Sevim de yer alıyor.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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