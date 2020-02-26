'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
Türkiye'nin ilk espor temalı komedi dizisi "Tam Kafadan", YouTube'dan beyazperdeye transfer oluyor! Başta Ali Biçim ve Mesut Can Tomay olmak üzere ünlü YouTuber'ların rol aldığı "Tam Kafadan Karavana" adlı eğlenceli yapım, 27 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek
Ünlü YouTuberlar oynuyor
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bros Film'den Celal Öztürk ile Oğuz Öztürk'ün üstlendiği "Tam Kafadan Karavana" filminin kadrosunda son dönemdeki ünlü YouTuberlardan Ali Biçim ve Mesutcan Tomay da yer alıyor. Filmde ayrıca Efekan Can, Burak Güneş, Serkan Dağlı, Burcu Karakaya, Cemre Solmaz, Nedim Suri, Aleyna Eroğlu, Sali Alkan, Mehmet Pamukcu, Melis Sabah, Elif Yılmaz, Zümre Ertürk, Bilal Yılmaz, Umut Şahin, Şevki Özcan ve Ensar Sevim de yer alıyor.& ;