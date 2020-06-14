Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
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Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi

İstanbul Beşiktaş'taki Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde nöbet tutan erin, nöbet değişimi esnasında mazgala bıraktığı silahı çalındı. Silahını çalan şüphelinin peşine düşen er bir de darbedildi. Erin, asker arkadaşları tarafından yakalanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

14.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:59

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde nöbet tutan er Hakan S.'nin başına inanılmaz bir olay geldi. Nöbet değişimi sırasında, askerin, mazgala bıraktığı G3 marka uzun namlulu silahı çalındı. Silahı çalınan asker bir de şüpheli tarafından darp edildi. Askerin arkadaşlarınca yakalanan şüpheli tutuklanırken hakkında iddianame düzenlendi.

NÖBET DEĞİŞİMİNDE SİLAHI MAZGALA BIRAKTI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz Mart ayında Beşiktaş'ta bulunan Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde müşteki Hakan S. er olarak nöbet tutuyordu. Nöbet değişiminin yaşandığı sırada er Hakan S, G3 marka uzun namlulu silahını mazgala bıraktı.

SİLAHIN DİPÇİĞİYLE DARP ETTİ

Bu durumu fırsat bilen şüpheli Burhan B. ise bir anda silahı alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden asker, şüpheliyi kovaladı. Şüpheli geri döndü ve askeri darp etmeye başladı. Elinde bulunan silahın dipçiği ile Hakan S'ye vurdu. Olay yerinde bulunan görevli askerler E.K. ve C.S. ise olaya hemen müdahale ederek şüpheli Burhan B'yi etkisiz hale getirerek elinden silahı aldı.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Olayın adli mercilere intikal etmesi ardından ifadesi alınan şüpheli, olay yerine açık olan avlu kapısından askerlerle konuşmak için gittiğini, müştekinin kendisine saldırdığını ve müştekinin kendisine zarar vermek için silaha uzandığını, bunu engellemek amacı ile silahı aldığını iddia ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki askerin Adli Tıp Kurumu'na göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı tespit edildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Burhan B'nin 'Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi

Güncel Manşet

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