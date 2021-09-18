Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı - Haberler
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Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın üyeleri, olası bir durumda hazırlıksız yakalanmamak adına Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçme tatbikatı düzenledi.

Afganistan'da kısa süre içerisinde hükümet güçlerini etkisiz hale getiren Taliban, Kabil'e de ayak basarak ülke yönetimini ele geçirdi. Yaklaşık 10 gün önce hükümetini ilan eden Taliban, askeri anlamda da çeşitli çalışmalara devam ediyor.

NEHRİ GEÇME TATBİKATI YAPTILAR

Taliban üyeleri, olası bir saldırı durumunda Pyanj nehrini rahat geçmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlarla deniz bisikletlerine binen Taliban militanları, en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.

Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı

Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı
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