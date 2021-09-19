Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın - Haberler
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Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yapılan "Kadın haklarına saygı göstereceğiz" açıklaması çabuk unutuldu. Yapılan son açıklamda Kabil'de şehir hükümeti için çalışan kadınlara "evlerinizden çıkmayın" mesajı gönderildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in geçici belediye başkanı Hamdullah Namony, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarını söyledi.

Taliban yönetimi devralmadan önce çalışanların üçte birine tekabul eden 3 bin kişinin kadın olduğunu söyleyen başkan, yeni bir karara dek kadınlara evden çıkmama çağrısı yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.

Taliban Cuma günü Kadın İşleri Bakanlığı'nı kapatıp onun yerine İslam hukukuyle desteklenen ''fazilet yayma ve ahlaksızlığı önleme'' bakanlığını kurmuştu.

Taliban'ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarını etkileyen kararları art arda alması üzerine bugün bir grup kadın bakanlık önünde protesto düzenledi. Yaklaşık 10 dakika süren eylemde ellerinde ''Kadının aktif olmadığı bir toplum, ölü bir toplumdur'' pankartı taşıyan kadınlar dikkat çekti.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında Sözcü Zabibullah Mücahid "Kadınların çalışabileceği ve Şeriata göre eğitim alabileceği" söylemişti. Mücahit, "Onlar toplumumuzun çok önemli bir parçası, onlara ihtiyacımız var. Şeriata göre, toplumumuzda aktif olarak yer almaları gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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