Taliban'ın girdiği başkent Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'ın girdiği başkent Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından, binlerce insan şehri terk etmeye başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin pek çok bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

Sabah saatlerinde Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Herhangi bir direnişle karşılaşmayan Taliban, hiçbir masumun kanını akıtmak istemediğini' belirterek, durumu barışçıl bir yolla sürdürmek istediğini söyledi.

BARIŞÇIL YOLLARA BAŞVURULACAK

Afganistan İçişleri Bakanlığı ise barışçıl yolla yönetimin devredilmesi için müzakereye girileceğini duyurdu. Şehirde güvenliği güvenlik güçleri sağlayacak.

ŞEHİRDE TRAFİK KİLİTLENDİ

Kabil'in de düşmesi üzerine şehirdeki binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin hemen hemen her sokağında trafiğin kilitlendiği görüldü.

Taliban'ın girdiği başkent Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı
Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
D DAYS: ben anlamıyorum hala ülkede şeriat gelsin diyen insanlar var bir de derler o gorçok şoriot değil sanki bi kendileri müslüman
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Bekir Pakdemirli
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Merve Çoban Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban'ın girdiği başkent Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:24:11. #1.14#

title