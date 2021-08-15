Taliban'ın girdiği başkent Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından, binlerce insan şehri terk etmeye başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin pek çok bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

Sabah saatlerinde Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Herhangi bir direnişle karşılaşmayan Taliban, hiçbir masumun kanını akıtmak istemediğini' belirterek, durumu barışçıl bir yolla sürdürmek istediğini söyledi.

BARIŞÇIL YOLLARA BAŞVURULACAK

Afganistan İçişleri Bakanlığı ise barışçıl yolla yönetimin devredilmesi için müzakereye girileceğini duyurdu. Şehirde güvenliği güvenlik güçleri sağlayacak.

ŞEHİRDE TRAFİK KİLİTLENDİ

Kabil'in de düşmesi üzerine şehirdeki binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin hemen hemen her sokağında trafiğin kilitlendiği görüldü.