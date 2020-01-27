: Taliban'ın düşürdüğü iddia edilen ABD askeri uçağından ilk görüntüler geldi!

27.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:49

Afganistan'da bir uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi. Yerel medya uçağın devlet tarafından işletilen Ariana Havayolları'na ait olduğunu ve uçakta 83 kişi bulunduğunu aktardı.

Ancak yerel yetkililer uçağın yolcu uçağı mı yoksa askeri bir uçak mı olduğunu henüz doğrulamadı. Ariana Havayolları'nın CEO'su Mirwais Mirzakwal ise uçaklarından herhangi birinin düştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Afganistan Sivil Havacılık Kurumu da ticari uçağın düştüğüne dair haberleri reddetti.

TALİBAN: ABD UÇAĞINI VURDUK

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği habere göre, Taliban güçleri, Afganistan Gazni'de ABD askerleri personelini taşıyan bir uçağı düşürdü. Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta üst düzey ABD askeri yetkililerin olduğu iddia edildi.

KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Düşen ABD uçağına ait ilk görüntüler de sosyal medyaya düştü. Görüntülerde, uçağın kuyruk bölümündeki ABD Hava Kuvvetleri logosu açık şekilde görülüyor.

İşte kazadan ilk kareler

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