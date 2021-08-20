Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı. Bir Taliban militanı, bayrağını çekip aldığı bisikletli adamın kafasına vurdu. Başka bir noktada ise aracında ulusal bayrak taşıyan adam, gözaltına alındı.