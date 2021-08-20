Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı. Bir Taliban militanı, bayrağını çekip aldığı bisikletli adamın kafasına vurdu. Başka bir noktada ise aracında ulusal bayrak taşıyan adam, gözaltına alındı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın örgüt bayrağını açmasına tepki gösteren halk, sokaklara Afganistan ulusal bayraklarıyla çıkıyor. Ülke genelinde düzenlenen Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrak taşıyanlar, Taliban müdahalesiyle karşılaştı.

BAYRAK TAŞIYAN ADAMA ŞİDDET

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağır silahlı bir militanın Taliban bayrağı asılı kamyonetten inerek üzerinde Afganistan ulusal bayrağı bulunan bisikletli bir adama müdahalede bulunduğu görülüyor. Kamuflaj giyen Taliban militanı, üzerinden Afganistan bayrağını çekip aldığı adamın kafasına vuruyor.

BİR BAŞKA AFGAN DA BAYRAK TAŞIDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Farklı bir noktada kaydedilen görüntüde ise aracında Afganistan bayrağı bulunan bir Afgan, yoldan geçen Taliban militanlarına denk geliyor. Bayrağı gören Taliban militanları aracı durdurarak sürücüyü indiriyor ve araçtaki bayrağı alıyor. Aracın sürücüsü ise Afganistan bayrağı taşıdığı gerekçesiyle elleri bağlanarak gözaltına alınıyor.

Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'de yaşamak istemiyorum' diyerek yaygara koparan Afgan genç sınır dışı edilecek
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan Afgan genç sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 18:29:25. #1.16#

title