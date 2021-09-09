Taliban hükümetinin yeni Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, yeni hükümet üyelerini tek tek açıkladı. Ülkenin yeni Başbakanı olan Molla Muhammed Hassan Ahund, yaptığı ilk açıklamada, eski hükümet yetkililerini, büyükelçilerini ve yardım kuruluşlarını ülkeye dönmeye çağırarak, "Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi. Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istediklerini de belirten Ahund, ülkede İslami bir sistem kurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı. Geçici hükümete, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hassan Ahund Başbakanlık edecek. Molla Ahund, görevi teslim alışından sonra ilk kez açıklama yaptı.

AF VAADİNİ YİNELEDİ: GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDİYORUZ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Ahund, "Eski yetkilileri ülkeye geri dönmeye çağırıyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.

Ahund ayrıca, Taliban'ın af vaadini yineleyerek, "2001 işgalinden sonra ABD ve onun desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkesi af edeceğiz" dedi.

"DÜNYAYLA İYİ İLİŞKİLER KURACAĞIZ"

Elçiliklerin, diplomatların ve yardım kuruluşlarının da güvenliğini sağlayacaklarını belirten Ahund, dünyayla iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti.

"KAN DÖKME DÖNEMİ SONA ERDİ"

"Savaştan harap olmuş Afganistan'ın yeniden inşası gibi büyük bir görevle karşı karşıyayız" diyen Ahund, "Afganistan'da bu tarihi an için büyük can ve mal kayıplarına uğradık. Afganistan'da kan dökme, öldürme ve insanları aşağılama dönemi sona erdi. Çünkü bunun bedelini çok ağır ödedik" ifadelerini kullandı.

"İSLAM ESASLI BİR YÖNETİMİ BENİMSEYECEĞİZ"

Ahund, ülkede İslami bir sistem kurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

HAVALİMANI YAKINDA AÇILABİLİR

Öte yandan Katar'dan yapılan yeni bir açıklamada, Kabil Havalimanının yüzde 90'ının hazır olduğunu, operasyonlarına yakında başlayabileceğini söyleyerek, "Ancak havaalanının yeniden açılması kademeli olacak" denildi.