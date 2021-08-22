Taliban'dan direnişçilerin son kalesi Pençşir'e büyük yığınak! Efsane komutanın oğluna mühlet verildi

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, kontrolünü ele geçiremediği bölgeler arasında yer alan Pençşir'e ilerliyor. Taliban, Pençşir'de silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve beraberindekilere teslim olmaları için 4 saat süre verdi.

Afganistan'da kısa sürede hükümet güçlerini mağlup ederek yönetimi ele geçiren Taliban son olarak Kabil'e de girdi. Taliban, direnişin devam ettiği bölgelerden biri olan Pençşir'de de hakimiyetini sağlamak için bölgeye doğru ilerliyor. Ciddi bir sevkiyat gerçekleştiren Taliban güçleri, doğduğu yeri savunmak için silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve yanındakilere teslim olmaları için 4 saat süre verdi.

TALİBAN'A KARŞI DİRENİŞ BU BÖLGEDE YOĞUNLAŞIYOR

Taliban, fiili olarak Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi. Başkent Kabil'e giren şeriatçı örgüt, henüz hükümet kuramasa da ülkenin hakimi pozisyonda. Taliban'a karşı direniş ise ülkenin kuzeyinde Pençşir vilayetinde yoğunlaşıyor.

BÖLGEYE YOĞUN SEVKİYAT VAR

Daily Afganistan'da yer alan iddiaya göre; Taliban Pençşir'e doğru harekete geçti. Çarikar'ı geçen Taliban, Pençşir'e yaklaşınca direnişçi gruplara teslim olmaları için 4 saat mühlet verdi. Çok sayıda korucu ve Taliban militanının bölgeye ilerlediği bildirildi.