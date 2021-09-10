Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler

Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'da sokağa inen protestocu kadınları takip eden iki gazeteci Taliban militanları tarafından feci şekilde dövüldü. 4 saat boyunca kırbaçlanan gazeteciler vücutlarında oluşan morlukları Kabil'deki ofiste kameralara gösterirken, Taliban'a neden dövüldüklerini sorduklarında ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' yanıtını aldıklarını söyledi.

Taliban'ın hak ihlallerine karşı protesto düzenleyen kadınların protestosunu izleyen iki Afgan gazeteci, tutuklandıktan sonra bir hücreye konuldu ve vahşice dövüldü. Genel Yayın Yönetmeni Zaki Daryabi, Reuters'e verdiği demeçte, "Beş meslektaşımız dört saatten fazla gözaltında tutuldu ve bu dört saat boyunca ikisi dövüldü ve vahşice işkence gördü" dedi.

''BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK''

İşkenceden sonra salınan gazeteciler Kabil'deki gazete ofisinde morluklarını gösterdi. İşkenceye uğrayan Neamat Naghdi ve Taqi Daryabi adındaki gazeteciler, "Biri kafama bastı, diğeri yüzümü betona çarptı. Başımıza tekme attılar. Bizi öldüreceklerini düşündük'' şeklinde konuştular. Taliban'a "Bizi neden dövüyorsunuz?" şeklinde soru soran gazeteciler, ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' cevabını aldı.

Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler

''DÜNYA NEDEN SESSİZCE İZLİYOR?''

Kadınlar Afganistan'ın çeşitli yerlerinde defalarca protesto gösterileri düzenledi ve yeni hükümette kadınların olmaması Çarşamba günü Kabil'de ana konu oldu. "Kadınların katılımı olmayan bir hükümetin başarı şansı yoktur" diye slogan atan protestocular, "İş, eğitim, özgürlük" ve "Dünya neden sessizce izliyor?" yazılı pankartlar taşıdı.

GAZETECİLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Son günlerde Kabil ve diğer kentlerde çok sayıda insan gösteriler, güvenlik ihlalleri, taciz ve normal yaşam adına sokaklara döküldü. Birçok Afgan gazeteci, özellikle de kadınlar, önceki rejimde olduğu gibi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etti.

Taliban hükümetinin yeni Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Taliban hükümetinin yeni Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
Ülkeden kaçan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Fatih Terim Merih Demiral Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:47:53. #1.16#

title