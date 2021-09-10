Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler

Afganistan'da sokağa inen protestocu kadınları takip eden iki gazeteci Taliban militanları tarafından feci şekilde dövüldü. 4 saat boyunca kırbaçlanan gazeteciler vücutlarında oluşan morlukları Kabil'deki ofiste kameralara gösterirken, Taliban'a neden dövüldüklerini sorduklarında ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' yanıtını aldıklarını söyledi.

Taliban'ın hak ihlallerine karşı protesto düzenleyen kadınların protestosunu izleyen iki Afgan gazeteci, tutuklandıktan sonra bir hücreye konuldu ve vahşice dövüldü. Genel Yayın Yönetmeni Zaki Daryabi, Reuters'e verdiği demeçte, "Beş meslektaşımız dört saatten fazla gözaltında tutuldu ve bu dört saat boyunca ikisi dövüldü ve vahşice işkence gördü" dedi.

''BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK''

İşkenceden sonra salınan gazeteciler Kabil'deki gazete ofisinde morluklarını gösterdi. İşkenceye uğrayan Neamat Naghdi ve Taqi Daryabi adındaki gazeteciler, "Biri kafama bastı, diğeri yüzümü betona çarptı. Başımıza tekme attılar. Bizi öldüreceklerini düşündük'' şeklinde konuştular. Taliban'a "Bizi neden dövüyorsunuz?" şeklinde soru soran gazeteciler, ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' cevabını aldı.

''DÜNYA NEDEN SESSİZCE İZLİYOR?''

Kadınlar Afganistan'ın çeşitli yerlerinde defalarca protesto gösterileri düzenledi ve yeni hükümette kadınların olmaması Çarşamba günü Kabil'de ana konu oldu. "Kadınların katılımı olmayan bir hükümetin başarı şansı yoktur" diye slogan atan protestocular, "İş, eğitim, özgürlük" ve "Dünya neden sessizce izliyor?" yazılı pankartlar taşıdı.

GAZETECİLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Son günlerde Kabil ve diğer kentlerde çok sayıda insan gösteriler, güvenlik ihlalleri, taciz ve normal yaşam adına sokaklara döküldü. Birçok Afgan gazeteci, özellikle de kadınlar, önceki rejimde olduğu gibi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etti.