Talat Bulut, Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere açıklık getirdi
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Talat Bulut, Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere açıklık getirdi

26.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:01

Geçtiğimiz haftalarda rol gereği ölerek Yasak Elma dizisinden ayrılan Talat Bulut'un dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan "Halit yaşıyor" sözlerinin ardından diziye geri döneceği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan oyuncu, diziye geri dönmeyeceğini söyledi.

Usta oyuncu Talat Bulut, başrolünü oynadığı Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde rol gereği ölerek diziye veda etti. Ancak dizisinin yeni bölüm fragmanlarında Talat Bulut'un canlandırdığı Halit karakterinin ölmediği ve geri döndüğü iması yapıldı.

"HALİT'İN DİRİLMESİNE GEREK YOK"

Dizide Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile kavga ederken merdivenden düşüp ölen Bulut, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Spor kombiniyle dikkat çeken ünlü isim TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşarak merak edilen soruya yanıt verdi. Talat Bulut açıklaması diziye dönmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" dedi.

Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönüyor? İlk kez açıkladı
Talat Bulut, Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere açıklık getirdi
Talat Bulut, Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere açıklık getirdi

Kaynak: Snob Magazin

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