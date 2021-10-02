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Talas'ın çocuklarına özel tiyatro

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ın çocuklarına özel tiyatro

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlik projesi hız kesmeden sürüyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlik projesi hız kesmeden sürüyor. İlki Endürlük'te başlayan çocuk tiyatrosu bu kez de Başakpınarlı çocukları eğlendirdi.

Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu'nda düzenlenen programda çocuklar bir yandan sergilenen Karagöz-Hacivat, semazen gösterileri ve Barış Manço şarkılarıyla eğlenirken, diğer yandan da mobil kütüphaneden istedikleri kitapları ücretsiz okuma imkanı buldu. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara seslenerek, "Ben mahallenize hoş geldim. Siz de tiyatromuza hoş geldiniz. Öncelikle eğitim öğretim yılınız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitim başladı. Hepinizin maskesi var. Kurallara uyuyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Bu okulun bodrum katında eğitim veriliyordu. Sonra belediyeye ait binayı anasınıfı yapınca sizler rahat ettiniz. Hepinize başarılar diliyorum." dedi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, gerçekleştirilen program ve okula yapılan yardımlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Programdan duyduğu memnuniyeti ifade eden veli Turna Sarıkan, "Bu etkinlik çocuklar açısından çok iyi oldu. Çünkü çocuklar pandemiden dolayı yaklaşık iki yıldır herhangi bir sosyal faaliyete katılamıyordu. Başkanımızın hizmeti çok güzel, emekleri çok güzel." diye konuştu. Bir başka veli Şükran Ataş ise "Böyle bir etkinlikten dolayı çok mutlu olduk. Aşırı güzel bir şey. Çocuklar çok mutlu oldu. Bizler çok mutlu olduk. Pandemiden dolayı moral oldu. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gösterileri izleyen çocuklar ise mutluluklarını dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür ederken, programın sonunda kendilerine pamuk şeker ikram edildi. - KAYSERİ

Talas'ın çocuklarına özel tiyatro

Talas'ın çocuklarına özel tiyatro

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