Taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Kaan Şahin Şenol (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Limanı ile Altınyolu bağlayan viyadükte meydana geldi. Konak'tan Bornova yönüne giden M.D. yönetimindeki taksi, aynı yönde bisikletle ilerleyen Kaan Şahin Şenol'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Şenol'u gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şenol'u ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tiyatro eğitimi aldığı ve üniversiteye gitmeye hazırlandığı öğrenilen genç, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Şenol'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taksi şoförü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA

- İzmir