Taksim Meydanı'nda vatandaşların korona virüs önlemi
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Taksim Meydanı'nda vatandaşların korona virüs önlemi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk "Korona virüs" vak'asını açıklamasının ardından vatandaşlarda önlemlerini almaya başladı.

11.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:26
Taksim Meydanı'nda vatandaşların korona virüs önlemi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk "Korona virüs" vak'asını açıklamasının ardından vatandaşlarda önlemlerini almaya başladı. Taksim Meydanı'nda ve metrodan çıkan vatandaşların maske taktıkları gözlendi.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ankara'da yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk "Korona virüs" vak'asına rastlandığını açıklamasının ardından vatandaşlarda önlemlerini almaya başladı. Bu kapsamda toplu taşıma kullanan vatandaşların virüsten korunabilmek için maske taktıkları gözlendi. Taksim Meydanı'nda ve metrosundan çıkan bazı vatandaşlarda maske görüldü.


"Hijyen olursa korona virüs sizi bulsa da gidecektir"


Önlem hakkında konuşan Uğur Çınar, "Bizim dikkat etmemiz değil, yaşlı insanların dikkat etmesi önemlidir. Bizim yaşımızdaki insanlarda çok az görülürken, 60 yaş üstü insanlarda daha fazla görülüyor. Bize bulaşıp bulaşmaması bir şeyi değiştirmez. Biz yine önlemimizi alıyoruz ama daha çok yaşlıların önlem alması lazım. El yıkadıktan yani hijyen önlemini aldıktan sonra maske önlemi daha çok solunumun geçmesini engelliyor. Tabi yüzde 100 bir çözüm yolu değil ama yine de önlemimizi alıyoruz. Ben yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Toplu taşım çok kullanıyorum. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince toplu taşımayı az kullanmaya çalışsın. Hijyen olarak da bol bol ellerini yıkasınlar, duş almalılar. Bu sayede korona virüs sizi bulsa da gidecektir" dedi.


"Toplu taşımalara az binilmesi gerekiyor"


Emir Aydoğdu ise, "Toplu taşımalara az binilmesi gerekiyor. Yaşlıların da dışarıya çıkmaması gerekiyor. Maske takıp da gezmek gerekiyor, ben 5 dakikadır kullanıyorum. Haberi dün akşam saatlerinde aldık, Sağlık Bakanı ülkemizde görüldüğüne dair açıklama yapmış. O zaman öğrendim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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