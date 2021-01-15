Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
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Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

15.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:15

Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

AĞZINDAN KAN GELDİ İZLENİMİ VERDİ

İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti. Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

İşte o anlardan kareler;

Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (32)
REALİST: böyle insanlardan vatana millete ne hayır gelir işte insanlığı öldürenler bu asalaklar atacan bunları kireç çukuruna
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İFŞACI: e simdi ben gorsem daha korkarak yardim edeceğim, Allah kahretsin senin gibi pislikleri
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ASGARİ ÜCRETLİ.....!!!!: Gelişmiş sosyo-ekonomik, çifte standart , ayrımcılık, sosyal eşitsizlik, sınıf ayrımı olmayan ülkelerde yok. . . . . ! türkiye de var. . . . ? ama neden. . . . . ? tas kafa, dazlak saç kesimi nedir ya erkeklerde alman dazlak taraşı. . . . . . ? hep korkuyorum o tiplerden, aynı madde satcıları, içcileri gibi. . . . . . !!! suç mahali gibi. . . . . . . . . . . . . . . . . !!! traştan kaybetmişte olabilir. . . . . !!!!
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