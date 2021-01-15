Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

AĞZINDAN KAN GELDİ İZLENİMİ VERDİ

İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti. Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı