Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı
25.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:21
Taksim metrosunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim durağındaki seferler geçici olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle nedeniyle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.