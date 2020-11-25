Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı
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Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

25.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:21
Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

Taksim metrosunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim durağındaki seferler geçici olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle nedeniyle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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