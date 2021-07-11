TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
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TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim alt geçidini duman kapladıHaber-Kamera Özgür EREN - BEYOĞLU'nda yanan otobüse belediye işçileri müdahale etti.

Taksim alt geçidini duman kapladı

Haber-Kamera Özgür EREN - BEYOĞLU'nda yanan otobüse belediye işçileri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüste hasar meydana geldi.

Taksim Meydanı alt geçidi Tarlabaşı istikametinde saat 08.00 sıralarında Gaziosmanpaşa-Taksim hattında çalışan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait 55T hat numaralı otobüs yolcu indirdiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför hemen yolcuları otobüsten tahliye etti. O sırada alt geçitte su tankeri ile temizlik çalışması yapan İSTAÇ müdürlüğü işçileri hemen yangına müdahale etti.

Görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle Taksim alt geçidini dumanlar kapladı. Tarlabaşı istikametine kapalı olan trafik yangın söndürüldükten sonra normal seyrine döndü.

Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan belediye işçisi Sami Işıkgöz, Biz burada yıkama yaparken otobüsün yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Yıkama arabasını yolu trafiğe kapatarak arabayı buraya çektik. Çalışma arkadaşlarım ile beraber yangına müdahale ettik. Kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Biz müdahale etmesek daha büyük bir hasar oluşabilirdi. Yolcuları şoför tahliye etti diye konuştu.

TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI
TAKSİM'DE YANAN OTOBÜSE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE İŞÇİLERİ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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