Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Taksim'de yağmur etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sağanak ve kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanırken hava tahminlerini takip eden vatandaşlar hazırlı davrandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde duyurduğu hava tahminleri etkisini gösterdi. Marmara Bölgesini etkisi altına alan yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için koşuşturarak saçak altlarına ve duraklara sığındı. Uyarılara kulak veren vatandaşlar evlerinden hazırlıklı çıktı. Meteoroloji Müdürlüğü İstanbul'da öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sağanak ve kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurmuştu.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Uzmanlar sıcaklıkların hafta sonu itibariyle özellikle Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde 3-4 derece düşeceği konusunda uyarıda bulundu. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında bu akşam saatleri itibariyle yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA