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Taksim'de polisten kadınlara çiçek

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Taksim'de polisten kadınlara çiçek

Taksim'de polis ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde kadınlara karanfil dağıttı.

Taksim'de polis ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde kadınlara karanfil dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim ile Galatasaray meydanları arasında, kadına şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla kadınlara çiçek takdim etti.

Polis ekipleri, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgiler de verdi.

Karanfil dağıtan atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi.

Kadınlar, çiçek takdimi dolayısıyla teşekkür ettikleri atlı polislerle fotoğraf çektirdi.

Taksim'de polisten kadınlara çiçek

Taksim'de polisten kadınlara çiçek

Taksim'de polisten kadınlara çiçek

Taksim'de polisten kadınlara çiçek

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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