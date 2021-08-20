TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
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TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2

TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Mahsur kalanlar kurtarıldı.

*Mahsur kalanlar kurtarıldı.

Hasan YILDIRIM- TAKSİM'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.

Görüntü dökümü:

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Alev alev yanan cephe-Çatı katında korkuyla bekleyenler-Mahsur kalanların kurtarılması-alkışlayanlar

-detaylar


TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2
TAKSİM'DE BİNANIN CEPHESİ ALEV ALEV YANDI-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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