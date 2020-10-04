Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı
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Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı

04.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:49

İstanbul'da üç kişinin öldüğü taksici kavgasının şüphelilerinden Zeytin A'nın kimliğini gören polis şoke oldu. Kavga sonrası kaldırıldığı hastanede işlemleri yapılan şahsın 48 yıldır pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen cumartesi bir taksi durağı önünde çıkan silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü, dört kişi de yaralandı. Zanlılardan Zeytin A. da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin burada kadınlar için verilen pembe renkli nüfus cüzdanı kullandığı ortaya çıktı.

48 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRMEMİŞ

Doğduğunda ismi Zeytin olduğu için 'pembe' kimlik çıkartıldığı öğrenilen zanlının 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi. Askerliğini yapmayan Zeytin A'nın iki çocuğu bulunduğu, çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu ortayı çıktı. Adliyeye sevk edilen Zeytin A. ile üç şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı
Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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