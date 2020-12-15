Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu
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Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu

15.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:22
Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsü uyuduğu için yoldan çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsü uyuduğu için yoldan çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü İbrahim Savcı (52), kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çameli ilçesi girişi Emniyet Müdürlüğü yanında meydana geldi. İbrahim Savcı yönetimindeki 20 AF 335 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün uyuması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrilip, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, ters dönen otomobildeki sürücü İbrahim Savcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Savcı'nın kazadan yara almadığı öğrenildi.Sürücü İbrahim Savcı'nın emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kazayı atlattığı belirlendi.


Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

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