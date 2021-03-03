Takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Bülent Çelik (44) hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nallıhan- Ankara yolu Davutdoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çayırhan Mahallesi'nde diş hekimliği yapan Bülent Çelik (44) yönetimindeki 14 EH 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Bülent Çelik hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bülent Çevik'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan OLUM