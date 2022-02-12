Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı - Haberler
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Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobil taklalar atarak durabildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada şoför, yara almadan hurdaya dönen araçtan çıktı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi ve Mahabad Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı alamayan Volkswagen marka, Golf model 34 UP 5527 plakalı otomobil taklalar atarak kavşağın içinde durabildi. Kazada otomobil şoförü burnu kanamadan hurdaya dönen araçtan çıktı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

Virajı alamayan otomobil taklalar atarak yan döndü, şoför yara almadan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır, Otomobil, Mahabad, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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