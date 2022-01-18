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Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprak yolda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden 3 çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprak yolda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden 3 çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza; Pamukkale ilçesi Develi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası Ahmet Çalışkan (43), plakasız motosikletiyle işe gitmek için yola çıktı. Yolda ilerleyen Çalışkan'ın idaresindeki motosiklet, toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kanlar içinde Çalışkan'ın yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapıla olay yeri incelemenin ardından Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ahmet Çalışkan, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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