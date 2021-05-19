Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Prof. Özgür Demirtaş, 19 Mayıs nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anma mesajında "saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullanan Demirtaş'a bir takipçisinden uyarı gecikmedi. Demirtaş, "ölü, rahmetle anılır" diyen takipçisine "Evet ölü öyle anılır" şeklinde cevap verdi. Demirtaş'ın Atatürk'ün hala yaşadığını ima ettiği Tweet çok sayıda beğeni aldı.

Ekonomi alanında sosyal medyada yaptığı paylaşımla ön plana çıkan isimlerden olan ve son dönemde sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

DEMİRTAŞ'IN YANITI KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Buna göre, Özgür Demirtaş, 19 Mayıs nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anma mesajında "saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Demirtaş'ın Atatürk'ü anma şeklinin yanlış olduğunu belirten bir takipçisi, "Hocam naçizane hatırlatma, ölü rahmetle anılır" dedi.

Takipçisinin hatırlatmasına kısa sürede yanıt veren Demirtaş, "Evet, ölü öyle anılır" cevabını verdi. Demirtaş'ın Atatürk'ün hala yaşadığı mesajını verdiği Tweet kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.