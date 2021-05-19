Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Prof. Özgür Demirtaş, 19 Mayıs nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anma mesajında "saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullanan Demirtaş'a bir takipçisinden uyarı gecikmedi. Demirtaş, "ölü, rahmetle anılır" diyen takipçisine "Evet ölü öyle anılır" şeklinde cevap verdi. Demirtaş'ın Atatürk'ün hala yaşadığını ima ettiği Tweet çok sayıda beğeni aldı.

Ekonomi alanında sosyal medyada yaptığı paylaşımla ön plana çıkan isimlerden olan ve son dönemde sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

DEMİRTAŞ'IN YANITI KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Buna göre, Özgür Demirtaş, 19 Mayıs nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anma mesajında "saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Demirtaş'ın Atatürk'ü anma şeklinin yanlış olduğunu belirten bir takipçisi, "Hocam naçizane hatırlatma, ölü rahmetle anılır" dedi.

Takipçisinin hatırlatmasına kısa sürede yanıt veren Demirtaş, "Evet, ölü öyle anılır" cevabını verdi. Demirtaş'ın Atatürk'ün hala yaşadığı mesajını verdiği Tweet kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada gündem oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:25:49. #1.16#

title