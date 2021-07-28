Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor

Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Tahtalı Göleti kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Tahtalı Göleti kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Yenice köyü sınırları içerisinde yer alan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde Bungalov evleri, yürüyüş yolları ve kamelyalar yapan kaymakamlık, yeni çehresiyle Tahtalı'yı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.

Tahtalı Göleti'nden turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini belirten yöre sakinleri, "Tahtalı, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Gölet sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahili ile, bir çok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir" dediler.

Mavi ile yeşilin buluştuğu ve kıyısıyla Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Kütahya'nın mini Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlanan Tahtalı, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:45:24. #1.14#

title