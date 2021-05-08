Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32 seviyelerine geldi
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Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32 seviyelerine geldi

Tahtaköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32 seviyelerine geldi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Amik Ovası'nı besleyen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 32 seviyelerine geldiği bildirildi.

Amik Ovası'nı besleyen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 32 seviyelerine geldiği bildirildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın İslahiye ilçesinde bulunduğunu söyledi.

Tahtaköprü Barajı'nda 2015 yılında başlayan yükseltme çalışmasında sona gelindiğini ve 2019 yılında su tutmaya başlayan baraja 30 Kasım 2020 ila 30 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 603 kilogram yağış düştüğünü kaydeden Köse, "DSİ 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yağışların yanında karların erimesiyle 3 Mayıs 2021 itibariyle barajda su oranı 145 milyon metreküpe ulaşmıştır. Doluluk oranımız yüzde 32 olmuştur. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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