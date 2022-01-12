Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı - Haberler
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Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi tahliye talebinde bulunan gemideki yolcuyu Kıyı Emniyeti operasyon ile kurtardı.

KOCAELİ (İHA) - Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi tahliye talebinde bulunan gemideki yolcuyu Kıyı Emniyeti operasyon ile kurtardı. Dalgaların arasında gerçekleyen operasyonun ardından mürettebat, kıyıya çıkartıldı.

Kefken Adası önlerinde seyir halinde bulunan 'Arklow Moor' isimli yük gemisindeki mürettebat tıbbi tahliye talebinde bulundu. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler hemen harekete geçerek, geminin yanına gitti. Dalgaların arasında güçlükle gemiye yanaşan ekipler, kötü hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyon ile mürettebatı kendi teknelerine almayı başardı.

Kıyıya getirilen yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise anbean kaydedildi.

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

Tahliye talebinde bulunulan gemideki yolcu operasyonla böyle kurtarıldı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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