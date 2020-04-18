Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
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Koronavirüs, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene mahallesinde oturan Aşkın Uyguner, koronavirüs salgını kapsamında cezaevinden tahliye edildiği günün akşamında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ayağından vurularak yaralandı.

18.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:20
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene mahallesinde oturan Aşkın Uyguner, koronavirüs salgını kapsamında cezaevinden tahliye edildiği günün akşamında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ayağından vurularak yaralandı.

KAPIYI TEKMELEYİP İÇERİ GİRDİ

Olay Bornova Erzene mahallesi 37 Sokak, 20 numarada önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanan genelgeyle cezaevinden tahliye edilen Aşkın Uyguner, sevinçle gittiği evinde otururken gece yarısı kapısı biri tarafından tekmelenerek çalındı. Kapıyı açtığında daha önce tanımadığı, kimliği belirsiz bir kişinin silahla kendisine ateş etmesi üzerine Uyguner kanlar içinde yere yığıldı. Sağ bacağından yaralanan Uyguner, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ATEŞ EDEN KİŞİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Uyguner, kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını, cezaevinden yeni çıktığını ve evinde otururken dış kapının tekmelendiğini duyduğunu, bir şahsın içeri girerek kendisine doğru tek el ateş ettiğini, ancak şahsın eşgalini görmediğini, kimin yapabileceğini bilmediğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kimliği belirsiz kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Yeni Asır

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Haber Yorumları (2)
MURAT ARSLAN: e e şimdi başlar maalesef hesaplar vurma yaralama vesaıre e adam düşün suç işlemiş şimdide aftan giriyor hasmı olanda bunu hazmedemiyor maalesef şimdi kim haklı
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MUHASEBECİ: ESKİ BİR HESAP. ALACAKLI BİRİ ALACAĞINDAN VAZGEÇMEMİŞ GÖRÜNÜYOR.
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