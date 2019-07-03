Tahliye için hakime yalvarışı boşa çıktı

BURSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığında tahliye etme vaadiyle dolandıran şebekeye üye oldukları iddia edilen 8 sanıkla birlikte yargılanırken tahliye edilen ancak daha sonra yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliyesine itirazı üzerine yeniden tutuklanan iş adamı Eyüp Ensar Ç. suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve "Beni salar mısınız Hakim Bey" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklananları para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Ç., avukat Onur T., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu Onur T., meslektaşlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi. Avukat Onur T.'nin avukat olması nedeniyle, dosyası ayrıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iki ay önceki duruşmasında Ensar Eyüp Ç., tahliye edildi. Bunun üzerine Ensar Eyüp Ç., hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir üst mahkeme tahliyeye ilişkin itirazda bulundu. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdiği Ensar Eyüp Ç., polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ikinci defa cezaevine konuldu.

'HAKİM BEY, BENİ YENİDEN SALIN'

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Ensar Ç, tutuksuz sanıklar B.Ö. H.Ö, M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Daha önceki savunmasını tekrarlayan Eyüp Ensar Ç., "Başkanım, bir önceki mahkemede benim tahliyemi verdiniz. Mahkemenizden adil bir kararla birlikte yeniden tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Eyüp Ensar Ç.'lik tutukluluk halinin devamına, dosyası ayrılan avukat Onur Özge T.'nin evraklarının Adalet Bakanlığı'ndan beklenmesini karar vererek duruşmayı erteledi.



Kaynak: DHA

- Bursa