Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden 2 cip çaldı

İSTANBUL (DHA) - ORDU'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), bu kez de bir galerinin önünden 2 cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. ve A.Y., Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra iş yerinde park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. Çocuklar, ciplerden birini alıp, bir süre gezdi. Bir süre sonra lastik patlayınca, cipi galerinin arka sokağına bırakan çocuklar, geri döndü. S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı.

Daha önce de iş yerlerinde aynı çocukların hırsızlık yaptığını ifade eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde saklıyordum. Daha önce de aynı çocuklar galerimizden araç çalmışlardı. Acaba çaldıkları anahtarların kopyasını mı çıkarttılar, bilemiyorum. Galerici arkadaşlara tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş yetti" diye konuştu.