Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?
Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir? sorusu cevabı ne?
Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, TTaha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!
TAHA, BAHA'NIN BACANAĞI; BAHA, MELİHA'NIN ENİŞTESİ; MELİHA, FERİHA'NIN TEK KIZ KARDEŞİYSE; FERİHA, TAHA'NIN NESİDİR?
A: Kaynanası
B: Kız Kardeşi
C: Baldızı
D: Yengesi
Cevap : C