Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?

Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir? sorusu cevabı ne?

Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, TTaha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TAHA, BAHA'NIN BACANAĞI; BAHA, MELİHA'NIN ENİŞTESİ; MELİHA, FERİHA'NIN TEK KIZ KARDEŞİYSE; FERİHA, TAHA'NIN NESİDİR?

A: Kaynanası

B: Kız Kardeşi

C: Baldızı

D: Yengesi

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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