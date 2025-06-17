Taha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir?, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, TTaha, Baha'nın bacanağı; Baha, Meliha'nın eniştesi; Meliha, Feriha'nın tek kız kardeşiyse; Feriha, Taha'nın nesidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TAHA, BAHA'NIN BACANAĞI; BAHA, MELİHA'NIN ENİŞTESİ; MELİHA, FERİHA'NIN TEK KIZ KARDEŞİYSE; FERİHA, TAHA'NIN NESİDİR?

A: Kaynanası

B: Kız Kardeşi

C: Baldızı

D: Yengesi

Cevap : C