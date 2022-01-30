Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada - Haberler
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Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Özgür Yıldız - Güncel
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Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

YALOVA'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

ÇINARCIK, YALOVA (DHA) - YALOVA'da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi. Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4'üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı. Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Hasan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım'ın evinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Yalova
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Hasan Yıldırım, Çınarcık, Evlilik, Yalova, Güncel, Haber

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