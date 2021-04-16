Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü

Çin'de bir kadın, çalışanlarını taciz ettiğini önü sürdüğü patronuna paspas sapıyla saldırdı. Patronun oturduğu yerde kalması ve hiçbir şey yapmaması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.