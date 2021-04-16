Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü
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Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü

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Çin'de bir kadın, çalışanlarını taciz ettiğini önü sürdüğü patronuna paspas sapıyla saldırdı. Patronun oturduğu yerde kalması ve hiçbir şey yapmaması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin'de patronunun odasına elindeki paspas sapıyla giren kadın, önce bağırmaya başladı ardından saldırıya geçti. Çalışanları taciz ettiğini öne sürdüğü patronunu döven kadını, başka bir çalışma arkadaşı da telefon kamerasıyla kayda aldı.

KARŞILIK VEREMEDİ

Patronun dayak yerken hiçbir şekilde karşılık vermediği görülürken, kadın çalışanın bir süre sonra odadan çıktığı belirtildi. Kadının çığlık çığlığa konuşmaları da dikkat çekti.

Bir gram acımadı! Tacizci patronunu paspasın sapıyla böyle dövdü
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