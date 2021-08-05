Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi. Tekme tokat linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki B.Y'nin yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönünde haber yayılmasıyla ortalık birbirine girdi. Sokağa inen mahalleli ev basarak şahsı dışarı sokağa çıkardı. Taciz şüphelisini sokak ortasında döverek linç etmek istediler. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı. Mağdur olduğu iddia edilen çocuk ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü! O anlar kamerada
5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü! O anlar kamerada
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Tartışma yaşadıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Tartışma yaşadıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:24:48. #1.15#

title