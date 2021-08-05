Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi.

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Tekme tokat linç girişimi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi. Tekme tokat linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki B.Y'nin yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönünde haber yayılmasıyla ortalık birbirine girdi. Sokağa inen mahalleli ev basarak şahsı dışarı sokağa çıkardı. Taciz şüphelisini sokak ortasında döverek linç etmek istediler. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı. Mağdur olduğu iddia edilen çocuk ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli