Televizyonlardaki tartışma programlarındaki dikkat çekici yorumları ile dikkatleri çeken Taceddin Kutay yorumu kimliği yanında siyasi yönü de vardır. Peki, Taceddin Kutay kimdir? Taceddin Kutay nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tacettin Kutay babası kimdir? İşte detaylar...

TACEDDİN KUTAY KİMDİR?

Tacettin Kutay doğup büyüdüğü İstanbul'da ilk, orta ve yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Arş. Gör. Muhammet Tacettin Kutay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde, tamamlamıştır.

Halen Türk-Alman Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

İngilizce, Almanca, ve Arapça bilen Kutay, Avrupa Sekülerleşmesi ve Din, Katolik Teolojisi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Çalışma alanlarıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

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