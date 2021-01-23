Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü

23.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:58

Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü Vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti Rize'de bir iş yerinin tabelasını değişmek isteyen 2 kişi vinç sepetinin ters dönmesi ile yere düştü.

Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü

Vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de bir iş yerinin tabelasını değişmek isteyen 2 kişi vinç sepetinin ters dönmesi ile yere düştü. Başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay Rize Merkez'de bağlı Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin tabelasını değiştirmek isteyen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız ve çalışanı vinç sepetine binerek çalışmaya koyuldu. 2 kişi bu sırada vinç sepetinin dönmesi ile yere düştü. Yere düşen şahıslardan reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız kafasını kaldırıma çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aslan Yıldız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çalışma sırasında iş güvenliği olmadığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü
Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü
Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü
Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Stjepan Tomas Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Hakaret Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:58:32. #1.15#
title