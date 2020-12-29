Tabancasını temizleyen genç, annesini bacaklarından vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, saat 18.30 sıralarında Emekevler Mahallesi Hande Sokak'ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Zafer T, evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunlar mutfakta oturan 57 yaşındaki annesi Ayten T'nin bacaklarına isabet etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi bacaklarından yaralanan Ayten T'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayten T. tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU